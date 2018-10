Bondscoach Belgen onder de indruk van Oranje

„We gaan sommige spelers maar 45 minuten laten spelen”, zei bondscoach Roberto Martinez. „We gaan ook zes reserves gebruiken, maar gaan wel gewoon proberen te winnen.”

Martinez heeft de laatste twee jaar als coach van de Rode Duivels geleerd dat Belgen eigenlijk niet vriendschappelijk kunnen voetballen tegen de aartsrivaal. „Maar iedereen moet ook begrijpen dat het belangrijkste van deze interlandperiode de overwinning van vrijdag op Zwitserland in de Nations League was (2-1). Het is echter zeker niet zo dat we deze wedstrijd niet serieus nemen omdat ik enkele wissels doorvoer.”

Bij België ontbreken de geblesseerde Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé. Achter de naam van Marouane Fellaini staat nog een groot vraagteken. Dedryck Boyata krijgt een basisplaats bij de gedeeld koploper van de wereldranglijst. Martínez heeft ook Brandon Mechele, Christian Kabasele en Jason Denayer speeltijd beloofd.

Het Nederlands elftal heeft de laatste duels met Frankrijk en Duitsland indruk gemaakt bij Martinez. „Als je ziet wat Nederland bracht tegen Frankrijk, is dat positief voor hun toekomst”, zei hij over de nipte nederlaag van Oranje vorige maand in Parijs (2-1).

„En als je dan nu ziet wat ze op de mat leggen tegen Duitsland. Ze hebben talentvolle jongeren als Frenkie de Jong en Matthijs De Ligt. Belangrijke spelers als Memphis Depay en Georginio Wijnaldum steken in goede vorm. De voetballers van Nederland spelen met hun hart en zijn heel dynamisch.”