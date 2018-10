Löw gaat het anders doen bij Duitsland

,,Op tactisch gebied en wat de samenstelling van het elftal betreft gaan we twee, drie dingen anders doen'', zei de trainer. Hij voegde eraan toe lering te hebben getrokken uit de nederlaag (3-0) van zaterdag bij Oranje.

,,We moeten de krachten bundelen en de dingen beter doen dan in Amsterdam'', vervolgde Löw. Van paniek is volgens hem geen sprake. ,,Er zijn nog voldoende mogelijkheden om ons te kwalificeren voor het EK.''

Duitsland speelt in het Stade de France van Parijs tegen Frankrijk.

