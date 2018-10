Eis van 12 jaar cel voor Turkse voetballer

De 31-jarige Turan wordt beschuldigd van openlijke geweldpleging, illegaal wapenbezit en opzettelijke aanranding. De Turkse stervoetballer sloeg vorige week de Turkse zanger Berkay Sahin een gebroken neus. Turan zou naar het ziekenhuis zijn gegaan en daar Sahin met een wapen hebben bedreigd.

Ook op het voetbalveld zijn het voor Turan geen goede tijden. De middenvelder werd in mei voor zestien duels geschorst nadat hij een lijnrechter had geduwd en de arbiter die hem daarop rood gaf met zijn vuist had bedreigd.