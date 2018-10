De Kort: ’Hopen dat het goed gaat’

,,We zijn blij dat hij is gevonden, nu maar hopen dat het goed gaat met hem”, zei Koen de Kort enigszins opgelucht.

De 36-jarige De Kort, tevens ploegmaat van Bauke Mollema, liet eerder weten behoorlijk in de rats te hebben gezeten. ,,Ik zag via Twitter verschijnen dat Steven vermist werd, vrij snel daarna hebben we een app aangemaakt. Behoorlijk heftig allemaal, omdat je niet weet wat er aan de hand is.”

Bekijk ook: Steven de Jongh heeft zware hersenschudding

De Kort maakte zich vooral zorgen omdat De Jongh in de buurt van waar hij vermist werd een huis heeft en de omgeving als zijn broekzak kent. ,,Steven kent de wegen daar goed. Het rondje dat zichtbaar is op Strava had hij al honderd keer gefietst. Dat punt waar hij vermist werd, heeft naar mijn mening geen gevaarlijke afdalingen of scherpe bochten waar hij verrast kon worden. Gelukkig is hij weer terecht, dat is nu het belangrijkste.”