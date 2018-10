Steven de Jongh heeft zware hersenschudding

De huidige ploegleider van Trek-Segafredo werd maandagmiddag bewusteloos aangatroffen aan de kant van de weg, nadat eerder zijn vrouw alarm had geslagen. De Jongh ging maandagochtend een stuk fietsen in de omgeving van Girona, maar sinds 10.30 uur had zijn vrouw niets meer van hem vernomen. Daarop sloeg zij alarm.

De voormalig profwielrenner van onder meer de Rabobankploeg werd opgepikt door een helikopter. Trek-Segafredo, waar De Jongh momenteel ploegleider van is, liet maandagavond rond 19.00 uur weten dat hij bij bewustzijn was en naar het ziekenhuis was vervoerd.

Botbreuken

Een eerste onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er geen botbreuken zijn. Omdat De Jongh ook buiten bewustzijn is geweest, is er ook een scan van zijn hoofd gemaakt. Daar bleek uit dat De Jongh een zware hersenschudding heeft opgelopen.

Wat er precies is gebeurd met de 44-jarige De Jong is nog onduidelijk, zo meldt ook zijn ploeg Trek-Segafredo.

Steven de Jongh Ⓒ De Telegraaf