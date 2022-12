Premium Het beste van De Telegraaf

’Het moet minder vrijblijvend worden’ Schouten eist commitment van achtervolgingsploeg: ’Wil niet blijven aanmodderen’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Irene Schouten is in Calgary weer een klasse apart op de massastart, maar ze baalt ondertussen wel van de gang van zaken rond de ploegenachtervolging. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Irene Schouten was zondag in Calgary weer een klasse apart op de massastart, maar de drievoudig olympisch kampioene baalt ondertussen wel van de gang van zaken rond de ploegenachtervolging. Ze vindt dat er snel een beter plan moet komen om in de toekomst weer met Nederland te kunnen meestrijden om de gouden medailles. „Want als we blijven aanmodderen, dan zeg ik op een gegeven moment ook een keer: ik ga hier mijn energie niet meer in steken.”