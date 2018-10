Oranje traint met 23 fitte internationals

Virgil van Dijk was niet van de partij. De aanvoerder heeft zaterdag tijdens de gewonnen krachtmeting met de Duitsers (3-0) weer last van een ribblessure gekregen. Hij is teruggekeerd naar zijn club Liverpool. Koeman heeft geen vervanger voor hem opgeroepen. De bondscoach motiveert na de training zijn plannen voor het duel met de Belgen.

België, samen met Frankrijk koploper van de wereldranglijst, verschijnt niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap voor de oefeninterland. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé zijn geblesseerd en achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staat nog een groot vraagteken.

Bondscoach Roberto Martínez wil andere spelers aan het werk zien dan vrijdag tijdens de gewonnen wedstrijd met Zwitserland (2-1) in de Nations League. Hij heeft al aangekondigd dat Dedryck Boyata. Brandon Mechele, Christian Kabasele en Jason Denayer speeltijd krijgen.