Aboutaleb: ’Ik ga snel kop koffie doen met hem’ John de Wolf wil vruchten plukken van vlekkeloos titelfeest Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Van links naar rechts: assistenten Sipke Hulshoff, John de Wolf en Marino Pusic met de kampioensschaal. Ⓒ FOTO ANP/HH

ROTTERDAM - Het feest zit erop en Feyenoord kijkt vanaf vandaag al weer vooruit. En vooruitkijken is ook een terugkeer naar de Champions League, waarin Feyenoord met zijn aanhang meer dan ooit in de schijnwerpers zal staan. Tegen die achtergrond heeft Feyenoord-icoon John de Wolf burgemeester Aboutaleb van Rotterdam voorgesteld samen in gesprek te gaan.