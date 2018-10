Koeman: ’Terug? Dat zijn we pas als we op het EK staan’

Dat liet de keuzeheer maandagavond weten op de persconferentie voor het oefenduel met België van dinsdag. „Of we terug zijn? Het is maar net wat je daar onder verstaat”, aldus Koeman. „We zijn bezig om ons te plaatsen voor het EK in 2020. Pas als we daar staan én daar ook presteren, kun je zeggen dat we terug zijn.”

Dode momenten

De eerste goal van Oranje tegen Duitsland kwam uit een hoekschop, en Koeman gaf aan dat dode spelmomenten vaak zijn aandacht hebben gehad. „In het moderne voetbal komen ontzettend veel doelpunten uit standaardsituaties, dus dat heb ik altijd een essentieel onderdeel van het voetbal gevonden. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland is wel anders geweest dat we op de dag van het duel zelf er nog op hebben geoefend. Dan heb je er nog iets meer aandacht voor.”

Foutjes

Koeman vertelde dat hij nog genoeg verbeterpunten ziet bij Oranje. „België heeft een ingespeelde ploeg, dat hebben ze de laatste jaren en op het WK laten zien. Wij zijn groeiende, dat hebben we zowel tegen Frankrijk als tegen Duitsland laten zien. Maar de foutjes die we in die wedstrijden maakten, moeten eruit.”