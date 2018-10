Kilometervreter Wijnaldum leeft op: ’Eerlijk, het was ook niet altijd best’

Georginio Wijnaldum en bondscoach Ronald Koeman ogen ontspannen tijdens de training in Brussel. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Heel voetbalminnend Nederland hoopt dat de 3-0 zege op Duitsland op termijn de wederopstanding van Oranje zal markeren. Georginio Wijnaldum (27) beseft dat het Nederlands elftal met dit resultaat niet in één klap terug is waar het wil zijn en zich weer kan meten met de besten. Net zo min dat een uitglijder dinsdagavond tegen België betekent dat de ploeg van Ronald Koeman weer terug is bij af.