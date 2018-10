Lachende Koeman: ’België, geniet er nog maar even van’

„En dat dat zo lang niet is gebeurd, geeft aan dat België steeds betere spelers heeft gekregen”, zei bondscoach Ronald Koeman maandagavond op de persconferentie in Brussel.

„Ze hebben nu een generatie spelers die fantastisch is, echt ongekend. Het gaat ook altijd in golfbewegingen he. Ik zie niet snel een nieuwe Eden Hazard of een nieuwe Romelu Lukaku opstaan. Die lichting die ze nu hebben is geweldig, maar die is er niet iedere vijf jaar. Geniet er dus nog maar even van”, zei Koeman met een knipoog in de richting van enkele Belgische toehoorders.

Geen oefenduel

Ondanks het feit dat de Belgen een aantal spelers uit de normale basiself missen, denkt Koeman niet dat de confrontatie met België echt als vriendschappelijke wedstrijd gezien wordt. „Het blijft toch Nederland-België”, aldus de bondscoach, die nog eens refereerde aan de door hem als speler verloren groepswedstrijd op het WK van 1994. „Roberto Martinez heeft natuurlijk het recht om een aantal andere spelers op te stellen, maar ook dan denk ik niet dat het als een oefenduel benaderd wordt.”

Bekijk ook: Oranje traint met 23 fitte internationals

Minder geslapen

Koeman erkende dat hij zich aan het begin van zijn periode als bondscoach nog wel even achter zijn oren had gekrabd. „Toen ik het programma zag, heb ik misschien af en toe nog wel eens een nachtje wat minder geslapen”, lachte de voormalig international. „Maar we winnen van Portugal, spelen gelijk tegen Italië en winnen van Duitsland. Tot nu toe valt het erg mee”, sloot Koeman lachend af.