’Dinsdagochtend beslissing over één of twee Oranje-spelers’

Van de Belgen is al bekend dat ze niet op volle oorlogssterkte tegen Oranje spelen. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé zijn geblesseerd en achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staat nog een groot vraagteken.

Weinig risico

Koeman zal ook zo weinig mogelijk risico met zijn spelers nemen. „Virgil heeft de laatste weken met twee gebroken ribben gespeeld”, zei de bondscoach over de duurste verdediger van de wereld, die inmiddels terug is naar zijn club Liverpool. „Hij wilde toch tegen Duitsland spelen en dan moet je die club nu wat terug geven. Voor spelers als Denzel Dumfries en Steven Bergwijn was het duel met de Duitsers ook zwaar. Iedereen heeft getraind en we kijken dinsdag nog tijdens een training hoe iedereen er voorstaat.”

Volwaardig international

En dus zou het kunnen dat er naast de absente Van Dijk nog een aantal spelers uit de basiself van zaterdag in Brussel niet aan de aftrap verschijnen. „Het zou kunnen dat er een of twee andere spelers in komen”, aldus Koeman, die zich geen zorgen maakt over een eventueel terugval in het niveau van zijn ploeg. „Ik ben hier met 23 spelers en die zijn stuk voor stuk volwaardig international. Zij hebben allemaal het niveau om voor Oranje te spelen.”