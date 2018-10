Engeland zorgt voor sensatie in Spanje

Halverwege het Nations League-duel tussen Spanje en Engeland had de ploeg van bondscoach Gareth Southgate door twee treffers van Raheem Sterling en eentje van Marcus Rashford al een 3-0 voorsprong te pakken. De Spaanse fans op de tribune in Sevilla wisten niet wat ze zagen, terwijl de Engelse supporters hun geluk niet opkonden met zoveel weelde. Spanje had sinds 2003 geen EK- of WK-kwalificatieduel in eigen huis meer verloren.

De 3-0 tussenstand na een helft waarin de Engelsen de Spanjaarden compleet zoek had gespeeld, betekende een ongekende luxe voor de bezoekers, die 31 jaar lang niet gescoord hadden op Spaanse bodem. Gary Lineker was in 1987 de laatste doelpuntenmaker voordat Sterling eindelijk de ’Spaanse vloek’ voor de Engelsen doorbrak.

Michael Owen

Op aangeven van Rashford schoot de aanvaller van Manchester City na een kwartier spelen verwoestend raak, de Spaanse doelman David de Gea vertwijfeld achter latend. De wonderschone goal van Sterling deed ontzettend veel denken aan de prachtige goal die Michael Owen ruim twintig jaar geleden maakte. De treffer in de achtste finale van het WK 1998 tegen Argentinië was de definitieve doorbraak van Boy Wonder, die in dat duel na strafschoppen ten onder ging met zijn elftal.

Na de goal van Sterling maakte Rashford na een knappe pass van Harry Kane feilloos de 0-2. De aanvoerder van The Three Lions bediende pal voor rust ook nog eens Sterling, die van dichtbij simpel zijn tweede en Engelands derde goal van de avond maakte.

Vernedering

En zo tekende zich na Duitsland ook voor Spanje een onverwachte vernedering in de Nations League af. Die Mannschaft ging als titelhouder tijdens het afgelopen WK natuurlijk al gigantisch af door in de groep met Mexico, Zweden en Zuid-Korea als laatste te eindigen, en daar kwam afgelopen zaterdag de 3-0 nederlaag tegen Oranje overheen.

Spanje, de wereldkampioen van 2010, kwam op het WK van afgelopen zomer niet verder dan de achtste finale, waarin het vanaf de strafschopstip struikelde over gastland Rusland. Via twee rake kopballen van invaller Paco Alcacer (na een klein uur spelen) en Sergio Ramos (diep in blessuretijd) gaven de Spanjaarden de stand nog een iets draaglijker aanzien, maar een uiterst verrassende nederlaag kon de ploeg niet afwenden. Kort na de 1-3 van Alcacer had Spanje recht op een strafschop toen de Engelse keeper Jordan Pickford Rodrigo in het strafschopgebied vastpakte, maar ook Engeland had via Sterling een penalty kunnen krijgen.

Spanje blijft ondanks de nederlaag wel koploper in groep 4 van de Nations League, maar de Engelsen zijn de Spanjaarden nu wel tot op twee punten genaderd. Kroatië, dat in een oefenduel met 2-1 van Jordanië won, blijft derde met een punt.