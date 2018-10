Jong PSV volgt voorbeeld van hoofdmacht en verslaat Ajax

De Eindhovenaren wonnen het onderlinge competitieduel op De Herdgang met 2-1. De formatie van Dennis Haar heeft na negen wedstrijden veertien punten en regerend kampioen Jong Ajax dertien. Daarmee staan beide clubs in de middenmoot.

In de fout

Jong Ajax kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Aanvoerder Teun Bijleveld schoot van afstand raak omdat doelman Mike van de Meulenhof flink in de fout ging.

Ramon Pascal Lundqvist bracht Jong PSV in de 19e minuut uit een strafschop op gelijke hoogte. Haar zag zijn ploeg kort na rust via Joël Piroe de leiding nemen. Jong Ajax was daarna nog enkele keren dichtbij de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Met de overwinning volgden de Eindhovense beloften het voorbeeld van hun collega’s in de hoofdmacht. Die waren enkele weken geleden al met 3-0 te sterk voor het eerste elftal van Ajax.