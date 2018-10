Jeroen Zoet maakt levensbelangrijke redding

Tussen de interlands tegen Duitsland en België in - Zoet moet bij Oranje Jasper Cillessen voor zich dulden - kregen de 27-jarige goalie en zijn familie het nieuws te horen. Nog geen week nadat Zoet een automatische externe defibrillator (AED) doneerde aan Veendam 1894, werd de onschatbare waarde van het apparaat zichtbaar nadat een speler van het derde elftal een acute hartstilstand kreeg. Dankzij de aandacht die de PSV’er vorige week vroeg voor het belang van de AED’s, wisten aangesnelde hulpverleners de hulpmiddelen (een binnen en een buiten de kantine) direct te vinden.

’Bizar en bijzonder tegelijk’

Zoet reageert vanuit Brussel, waar het Nederlands elftal vanavond tegen België speelt, opgetogen. „Bizar en bijzonder tegelijk om te horen dat de AED in Veendam zijn waarde al heeft bewezen”, zegt de sluitpost. „En wat fijn dat het met de man die onwel werd goed gaat. Wat mij betreft maakt dit opnieuw duidelijk dat de actie voor buurt-AED’s alle mogelijke aandacht moet krijgen. We kunnen er dus echt mensenlevens mee redden. Dat is in Veendam wel gebleken.”

Het hart van het slachtoffer van begin veertig begon dankzij de AED weer te pompen. Later werd hij in het ziekenhuis geopereerd. De amateurvoetballer maakt het naar omstandigheden goed. In heel Veendam zijn ze ook Zoet zeer dankbaar. „Heel veel mensen wisten tot vorige week niets van een AED af”, stelt voorzitter Theo Wolthuis. „De impact in Veendam is enorm. Niet in de laatste plaats omdat deze eeuw amateurclub Wildervank, hier vier kilometer vandaan, drie mensen is kwijtgeraakt door een hartstilstand. Inderdaad, dit is ook een redding van Jeroen Zoet. En dit keer niet tussen de palen.”

’Dit toont het belang van AED aan’

Ook Zoet en PSV werden vorig jaar geconfronteerd met een precaire situatie, toen video-analist Wim Rip tijdens een uitduel met FC Groningen een hartstilstand kreeg. Rip en Marco van Ginkel bevestigden eerder dit jaar al een AED in Wageningen. De Hartstichting hoopt dat er op termijn in Nederland 30.000 defibrillators zijn geïnstalleerd én geregistreerd. Nu is dat de helft, en 10.000 zijn er 24 uur per dag toegankelijk. „Dit toont het belang van een AED in de buurt aan”, zegt Peter Sonneveld van de Hartstichting. „Het mooie is dat de opgeroepen hulpverleners direct wisten waar de AED was, mede door de publiciteit rond Jeroen Zoet.”