„Ik heb contact gehad met zijn familie en er zijn geen breuken geconstateerd”, aldus Boogerd, die jarenlang bij Rabobank de ploegmaat was van De Jongh. „Er zijn daarna nog verschillende onderzoeken gedaan om te zien of er verder geen schade was, aan onder meer zijn hoofd, want hij heeft wel een klap gehad natuurlijk. Hij herkende wel mensen, dus dat was een goed teken.”

Gesink herkend

Onder anderen Lotto-Jumbo-renner Robert Gesink, die eveneens in de buurt woont, zette een zoektocht in naar de vermiste ploegleider van Trek-Segafredo. „Toen hij Robert zag, wist hij wie het was”, zei Boogerd, die later te horen kreeg dat De Jongh ’slechts’ een zware hersenschudding had opgelopen.

Buitencategorie

Het politie-onderzoek moet de komende dagen uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar verschillende remsporen duiden er op dat De Jongh is aangereden toen hij er met zijn racefiets op was uitgetrokken. Boogerd: „Ik schrok me echt kapot toen ik over zijn vermissing hoorde, want Steven is iemand die altijd bereikbaar is. Gelukkig valt het allemaal mee. Steven is er eentje uit de buitencategorie. Ik ken hem al 28 jaar, hij is een keiharde. Die staat waarschijnlijk morgen weer op de tennisbaan.”