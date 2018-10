Kluivert: ’Onder andere ik moet Oranje-toekomst vormen’

„Je ziet dat Oranje aan het terugkomen is, dat is mooi om te zien”, zegt Kluivert. „Daarvan deel kunnen uitmaken, is een mooi vooruitzicht. Dit keer zit ik er dan niet bij, maar ik denk dat ik onder anderen één van de jongens ben die de toekomst zouden moeten vormen.”

Belofte inlossen

Die belofte wil hij inlossen en daarvoor kijkt hij met een goed gevoel naar zijn huidige ontwikkeling bij AS Roma. „De momenten die ik heb kunnen spelen, denk ik wel dat ik gewoon mijn ding heb gedaan”, zegt Kluivert, die meer en meer gewend raakt aan wat er in de top van de Serie A wordt gevraagd. „Op trainingen gaat het ook steeds beter. Ik word sterker en ga het steeds meer snappen. Wat de jongens van mij willen, maar ook wat ik graag van hen zou willen. Daarop kunnen we bouwen en zodoende kom ik aan meer speelminuten, hoop ik.”

Wrange gevoelens

’Hij had beter bij Ajax kunnen blijven’ is de veel gehoorde kreet door de huidige prestaties van Ajax in de Champions League. Kluivert kan er wel om lachen, weet dat het zo werkt, maar is zelf wars van wrange gevoelens bij zijn stap. „Hoe ik naar Ajax kijk? Met trots. Het is mijn oude club, waar ik altijd heb gespeeld van kleins af aan. Dus ik kijk met trots hoe het gaat. Je ziet je vrienden schitteren.”

Is de situatie van Kluivert over een maand onveranderd, dan wacht hem met Jong Oranje een oefenduel met Jong Duitsland. De KNVB is bezig het duel definitief ingepland te krijgen.