Southgate: ’Engelse spelers kunnen ontzettend trots zijn’

„De spelers kunnen ontzettend trots zijn op wat ze hier vanavond hebben laten zien”, jubelde bondscoach Gareth Southgate tegenover Sky Sports. „We hebben bij de aanvallers de nadruk gelegd op de kansen die er lagen in de omschakeling en dat hebben ze fantastisch uitgevoerd. De rest van het team moest compact staan en heel gedisciplineerd spelen. Van daaruit hebben we een paar prima goals gemaakt”, aldus Southgate, die onder meer de jonkies Ben Chilwell (21) en Harry Winks (22) prees voor hun optreden in de basis. „Zij hebben heel volwassen gespeeld.”

Gary Lineker

Engeland speelde Spanje in de eerste 45 minuten compleet zoek en had bij rust een 3-0 voorsprong te pakken. Ongekende weelde voor The Three Lions, die al 31 jaar niet meer hadden weten te scoren op Spaanse bodem. Gary Lineker was in 1987 de laatste geweest. Raheem Sterling schreef zijn naam in de annalen bij door na een kwartier de score te openen, gevolgd door de 0-2 van Marcus Rashford.

Grootse zege

„Dit is een grootse zege voor ons”, aldus laatstgenoemde, die op aangeven van Harry Kane op beheerste wijze voor de tweede Engelse goal zorgde. „Met het voetbal dat Spanje speelt, weet je op voorhand dat dit een ontzettend lastige uitwedstrijd is. Daarom is deze overwinning fantastisch voor ons gevoel. Het geeft veel zelfvertrouwen, al weten we dat er ook nog veel dingen voor verbetering vatbaar zijn”, zei Rashford tegen Sky Sports.