’Na vier jaar droefenis weer vertrouwen bij Oranje’

„Een eeuwigheid geleden, echt ongelofelijk”, zegt de toenmalige PSV’er, die in september van dat jaar via goals van Jaap Stam, Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp met 3-1 te sterk was voor de zuiderburen in het kader van de WK-kwalificatie.

Uit de boeken

Of hij en zijn ploeggenoten vanavond uit de boeken worden geschrapt zal worden als laatste Nederlandse winnaars in de Derby der Lage Landen, durft de nu 48-jarige Numan niet te voorspellen.

„Na een goede overwinning op Duitsland is dit wel een wedstrijd om de stijgende lijn door te trekken. In ieder geval is er na vier jaar droefenis weer vertrouwen in het Nederlands elftal. Aan de andere kant is dit Belgische team natuurlijk wel heel sterk. Op basis van het vertoonde spel hadden ze het verdiend om wereldkampioen te worden. Dit is een selectie met zoveel kwaliteit. Alles zit erin. Snelheid, creativiteit, scorend vermogen, topverdedigers, noem maar op.”

Lees het hele interview met Arthur Numan en zijn Belgische collega en oud-PSV’er Marc Degryse in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 16 oktober.