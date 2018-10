Rugbytalenten klussen voor hun toekomst

Heeft iemand een lastig karwei voor de boeg waarbij veel helpende handen nodig zijn? Een verhuizing bij voorbeeld of de sloop van een pand. De 40 jongens - en één meisje - van het Nationaal Talenten Centrum (NTC) komen graag langs. Het NTC is een highperformance traject waar de rugbytalenten driemaal per week trainen.

Aan de komst van het rugbyklussenteam is één voorwaarde verbonden. Ze doen het niet voor niets. Wie minimaal 2.000 euro doneert aan het NTC kan als tegenprestatie rekenen op hulp bij een lastige klus. Het is de overtreffende trap van het vroegere ’heitje voor een karweitje’. „Desnoods baggeren we de riolering uit. Niets is ons te gek”, aldus rugbyer Duarte van Gijzelen. Uiteraard zijn ook kleinere donaties welkom.

Het in 2014 opgerichte NTC hoopt zo voor februari 10.000 euro bijeen te krijgen voor de aanschaf van een SPT2 GPS tracker. Van Gijzelen: „Zo’n apparaat is bittere noodzaak om het gat met de buitenlandse concurrentie te verkleinen.”

De SPT 2 verzamelt een grote hoeveelheid gegevens. Met die data kan de trainersstaf gericht en gedoseerd werken aan de ontwikkeling van de beste rugbytalenten van Nederland. Zowel individueel als in teamverband. Van Gijzelen weer: „Elke speler heeft een kastje dat onder meer registreert hoeveel kilometer een speler aflegt. Wie was er vandaag lui en wie liep de longen uit zijn lijf? Heeft het team aanvallend of juist verdedigend gespeeld? Hoe snel gaat je hartslag van hoog naar normaal? En misschien wel het belangrijkst: als uit de data blijkt dat een speler onder zijn kunnen presteert, is er wellicht sprake van een blessure of ziekte en moet hij rust nemen om weer fit te worden.”

