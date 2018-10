Koeman: ’Tot nu toe valt het me erg mee’

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman wil nu tegen België stunten tijdens een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion van Brussel.

Dat de zon weer schijnt in voetballand komt volgens Ronald Koeman door de snelle ontwikkeling van een aantal toptalenten. „Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Matthijs de Ligt zijn als een komeet gekomen. Ze doen het erg goed”, aldus de bondscoach die met zijn elftal goede kritieken kreeg.

Het komt de nachtrust van de bondscoach ten goede. „We winnen van Duitsland, verliezen nipt van wereldkampioen Frankrijk, winnen van Portugal en spelen gelijk in Italië. Ik heb best wel eens onrustig geslapen toen ik bij mijn aanstelling het programma zag. Maar tot nu toe valt het me erg mee.”

