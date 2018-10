Wijnaldum: ’Wederopstanding? Het is anderhalf duel goed gegaan’

Net zo min dat een uitglijder vanavond tegen in Brussel betekent dat de ploeg weer terug bij af is „Wederopstanding? Ik ben niet zo iemand die het daar gelijk over heeft. Het is anderhalf duel goed gegaan en het is zaak dat we het goed houden over een langere periode. Dan pas kun je praten van een wederopstanding.”

Ik weet nog dat we onder Danny Blind drie wedstrijden heel goed afsloten, tegen Ierland, Polen en Oostenrijk. Vervolgens stonden we niet op het WK. Stel, je speelt tegen België niet goed. Dan betekent het ook niet gelijk dat je weer slecht bent.”

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Georginio Wijnaldum