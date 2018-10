Levenslange schorsing tennistweeling

De integriteitscommissie TIU heeft de broers ieder ook een boete van 250.000 dollar opgelegd.

De 35-jarige tweeling behoort niet tot de internationale top. De broers Aleksejenko staan niet in de top duizend en waren vooral actief in zogeheten futures.

In de jaren 2015 en 2016 manipuleerden ze uitslagen van tennispartijen op toernooien in Roemenië, Rusland, Duitsland en Turkije om er via weddenschappen geld aan te verdienen.