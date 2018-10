Groenewegen spurt naar zege in Guangxi

De renner van LottoNL-Jumbo won de eerste etappe van de Ronde van Guangxi in de massaspurt. Hij versloeg na een rit over 107 kilometer met start en aankomst in Beihai de Duitser Max Walscheid van Team Sunweb en zijn landgenoot Fabio Jakobsen van Quick-Step op de meet. Groenewegen boekte zijn veertiende zege van dit seizoen.

De Ronde van Guangxi is de laatste etappekoers uit de UCI WorldTour en telt zes etappes.

De Brit Peter Kennaugh (Bora hansgrohe) en de Italiaan Gianni Moscon (Team Sky) ontsnapten op de slothelling op zo'n 13 kilometer van de finish. Ze reden een half minuutje weg, maar hun vlucht hield geen stand. Op zo'n 5 kilometer van de finish werd het duo ingerekend door het jagende peloton.

Gemakkelijk was het niet

,,Het zag er misschien gemakkelijk uit, maar dat was het zeker niet. De ploeg moest nog stevig aan de bak om die laatste twee vluchters in te halen'' vertelde Groenewegen aan de finish. ,,In de sprint zelf was positionering belangrijk. Misschien zette ik iets te vroeg aan, op zo'n 200 meter, maar ik kon het gelukkig houden tot het eind en pak de zege. Dit geeft vertrouwen voor wat nog komt.''

De Ronde van Guangxi telt nog een aantal vlakke ritten die geschikt zijn voor de sprinters. ,,Ik wil er nog wel eentje winnen. Er komen nog kansen. We zijn hier met een jonge ploeg en ik ben zelf ook nog jong, we zijn allemaal gemotiveerd om hier nog een goede beurt te maken'', aldus de kopman van LottoNL-Jumbo, die ook de eerste leider is in het algemeen klassement. Hij heeft twee seconden voorsprong op Sylvan Dillier (AG2R).