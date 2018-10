Voetbalclub Valetta wil geschiedenis schrijven met Bolt

„We spelen op 13 december de finale om de Super Cup en die gaan we winnen. Kun je je voorstellen dat Bolt dan de beker omhoog houdt, tien jaar nadat hij een wereldrecord heeft gelopen bij de Olympische Spelen in Beijing”, aldus directeur Ghasston Slimen van Valletta.

„Dit gaat niet om geld, dit gaat om het schrijven van geschiedenis. Dit is iets waar de mensen 50 of 100 jaar later nog over spreken.”

Vorig jaar nam Bolt na het WK in Londen afscheid van de atletiek en heeft sindsdien al heel wat stages kunnen afwerken bij voetbalclubs, al dan niet als marketingstunt. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter trainde onder meer bij Borussia Dortmund. Onlangs maakte Bolt namens het Australische Central Coast Mariners zijn eerste doelpunten.