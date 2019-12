Tokio 2020 vervroegt starttijden om hitte

De triatlon begint nu al om 06.30 uur, een uur eerder dan gepland. Ook de voor paarden belastende cross-country is de starttijd een uur naar voren gehaald.

De maatregelen zijn minder ingrijpend dan bij de atletiek. Daar is al besloten de marathon en het snelwandelen te verplaatsten naar het 800 kilometer hoger gelegen en veel koelere Sapporo.

De temperaturen van 30 graden of hoger die in juli en augustus gangbaar zijn in de Japanse hoofdstad, baren de organisatie van Tokio 2020 en ook het Internationaal Olympisch Comité steeds meer zorgen. Bij een testevent van de triatlon in augustus van dit jaar moest het looponderdeel bij de vrouwen worden ingekort vanwege de extreme hitte.