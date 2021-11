Sarina Wiegman maakt met Engelse voetbalsters gehakt van Letland: 20-0

Letland staat helemaal onderaan in de groep en had in de vijf wedstrijden hiervoor ook nog geen enkel punt behaald.

Lauren Hemp tekende in de 88e minuut voor het laatste doelpunt. Het was haar vierde treffer van de avond. De Engelse galavoorstelling werd al in de derde minuut geopend door Beth Mead. Zij scoorde nog twee keer. Ook Ellen White en Alessia Russo waren goed voor een hattrick. Met 48 treffers is White nu topscorer aller tijden van Engeland.

Het Engeland van Wiegman heeft na zes kwalificatiewedstrijden nog geen puntenverlies geleden. Het doelsaldo is indrukwekkend: 53-0.