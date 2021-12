Sarina Wiegman na monsterzege van 20-0: ’Dit is voor niemand goed’

Het Engeland van Wiegman heeft na zes kwalificatiewedstrijden nog geen puntenverlies geleden. Het doelsaldo is indrukwekkend: 53-0. Letland staat helemaal onderaan in de groep en had in de vijf wedstrijden hiervoor ook nog geen enkel punt behaald.

Lauren Hemp tekende in de 88e minuut voor het laatste doelpunt. Het was haar vierde treffer van de avond. De Engelse galavoorstelling werd al in de derde minuut geopend door Beth Mead. Zij scoorde nog twee keer. Ook Ellen White en Alessia Russo waren goed voor een hattrick. Met 48 treffers is White nu topscorer aller tijden van Engeland.

„Ik ben heel trots op Ellen”, liet Wiegman na afloop weten. „Ze heeft een geweldige carrière en nu heeft ze ook het Engelse doelpuntenrecord in bezit. Maar dit was ook een echte teamprestatie. Natuurlijk, de tegenstander was niet best, het verschil in niveau was heel groot. Maar dan moet je nog wel zelf de wedstrijd maken en blijven gaan. Dat hebben we gedaan, tot en met de laatste minuut bleven we met de juiste energie voetballen. Dat vind ik behoorlijk indrukwekkend.”

Uitdagende wedstrijden

Wiegman ging later ook nog in op de matige tegenstand. „Je wil uitdagende wedstrijden en dat zijn dit niet”, sprak de Nederlandse trainster. „We willen het voetbal natuurlijk in alle landen ontwikkelen. In de landen die al wat verder zijn en in de landen die achteraan lopen. Maar dat de uitslagen zo hoog zijn is voor niemand goed. Hierdoor ontwikkelt niemand zich.”

Dat de 20-0 van Engeland geen zeldzame uitschieter is, bewezen de Belgische vrouwen afgelopen week. Zij wonnen toen hun WK-kwalificatieduel met Armenië met 19-0. Dat was op dat moment een record in de Europese tak van de WK-kwalificatie. Dit record werd dus enkele dagen later alweer verbroken door de Engelsen.