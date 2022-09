Luckassen definitief vertrokken bij PSV

De 27-jarige verdediger heeft voor twee jaar getekend bij Maccabi Tel Aviv. Luckassen, een oudere broer van Ajacied Brian Brobbey, werd vijf jaar geleden door toenmalig technisch directeur Marcel Brands, sinds deze zomer terug in Eindhoven als algemeen directeur, voor 5 miljoen euro overgenomen van AZ, maar wist nooit door te breken in Eindhoven. Luckassen is in die vijf jaar blijven steken op slechts 25 wedstrijden voor PSV en werd de afgelopen jaren verhuurd aan Hertha BSC, Anderlecht, Kasimpasa en Karagumruk. In het shirt van PSV kwam hij uiteindelijk tot 25 wedstrijden.

Luckassen wordt bij Maccabi Tel Aviv ploeggenoot van Joris van Overeem en Eran Zahavi.