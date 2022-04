Zoet gevleid door Feyenoord-interesse, maar weegt opties

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bijlow, die momenteel wordt vervangen door de nog niet overtuigende Ofir Marciano, heeft in de laatste seizoenen als eerste doelman door blessures bij lange na zijn seizoenen niet kunnen volmaken (16, 7, 16 en 22 competitieduels). Statistisch gezien, zou Zoet in Rotterdam-Zuid een grote rol kunnen vervullen achter één van de beoogde Oranje-doelmannen en cashcow van Feyenoord.

Als keeper van PSV betrad Zoet De Kuip al vaker. Ⓒ ANP/HH

Maar de voorgestelde positie van tweede doelman, kan hij ook bij Spezia bekleden. In Italië wordt hij zeer gewaardeerd. Niet voor niets heeft de doelman al sinds januari een nieuwe 2-jarige contractaanbieding op zak. De club, die als nieuwkomer op het hoogste niveau voor het tweede jaar op rij in de Serie A zal blijven, wil twee topkeepers onder contract hebben. Zoet verloor dit seizoen dan wel zijn plek aan huidig eerste doelman Ivan Provedel, maar is evengoed bewierookt in de fases dat hij onder de lat stond.

De afgelopen periode informeerden meerdere clubs uit binnen- en buitenland naar Zoet. Voor de goalie wordt het de vraag of de weg terug naar Nederland in deze fase van zijn carrière sportief en privé het beste is. Zoet, die in mei een tweede kindje verwacht met vriendin Rosanne, zal in de komende periode zijn opties wegen. Al zegt hij zeker niet op voorhand ‘nee’ tegen de interesse van Feyenoord, waardoor hij gevleid is.