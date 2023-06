FC Barcelona wenst Lionel Messi succes bij Inter Miami en heeft nog opvallend nieuws

Barcelona toonde zich sportief bij de keuze van Messi. Het reageerde in een persbericht op de transfer van hun clublegende. „Jorge Messi, de vader en vertegenwoordiger van de speler, informeerde clubpresident Joan Laporta enkele dagen geleden over de beslissing van de speler om zich bij Inter Miami aan te sluiten, ondanks dat hij een voorstel van Barça had gekregen, met het oog op de wens van zowel FC Barcelona als Lionel Messi om hem opnieuw blaugrana te laten dragen.”

„President Laporta begreep en respecteerde Messi’s beslissing om te willen meedoen in een competitie met minder eisen, verder weg van de schijnwerpers en de druk waaraan hij de afgelopen jaren onderhevig was.”

Toch had de Spaanse kampioen nog een verrassing in petto voor de vele fans die droomden om hun held nog één keer in Camp Nou te zien. „Zowel Laporta als Jorge Messi kwamen overeen om samen te werken om een passend eerbetoon om een voetballer te eren die geliefd is, is en altijd geliefd zal zijn bij Barça.”