IJzersterke Tallon Griekspoor boekt in Davis Cup zege tegen VS

De ploeg van Paul Haarhuis had vrijdag in Glasgow een plek in de kwartfinales van de Davis Cup al veiliggesteld, maar tegen de Amerikanen staat groepswinst op het spel. In het tweede duel van de dag neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Taylor Fritz. Daarna volgt nog een dubbelspel.

Nederland zegevierde eerder deze week tegen Kazachstan (2-1) en klopte Groot-Brittannië vrijdag met dezelfde cijfers. Tegen de Britten klopte Botic van de Zandschulp nummer 8 van de wereld Cameron Norrie, nadat Griekspoor had verloren van Dan Evans. Vervolgens wonnen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop van Joe Salisbury en Andy Murray.