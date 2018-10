Voormalig international Hofma overleden (93)

De tweevoudig speler van het Nederlands elftal en oud-speler van SC Heerenveen vormde in de jaren 40 en 50 een aanvalsduo met Abe Lenstra.

Hofma scoorde de gelijkmaker in de legendarische wedstrijd tegen Ajax (5-5), een wedstrijd die de Friezen na een 1-5 achterstand wisten om te buigen tot een 6-5 zege.

Rijvers

In 1950 speelde Hofma aan de zijde van Lenstra twee wedstrijden voor het Nederlands elftal. Zowel tegen Zweden als Finland werd een 4-1 nederlaag geleden.

De 92-jarige Kees Rijvers is nu de oudste Oranje-international die nog in leven is. De Brabander speelde voor NAC, Saint-Etienne, Stade François en Feyenoord en kwam 33 keer voor Oranje uit. Ook was hij trainer van onder anderen FC Twente en PSV en bondscoach van Oranje.