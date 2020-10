Ondanks blunders krijgt FC Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis de voorkeur

Thijmen Nijhuis Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Hoewel Thijmen Nijhuis twee keer flink in de fout ging in de bekerwedstrijd tegen FC Dordrecht, behoudt hij zijn plek onder de lat bij FC Utrecht. Net voor het duel met FC Dordrecht had FC Utrecht-trainer John van den Brom het vertrouwen in Nijhuis uitgesproken, nadat die in de twee daaraan voorafgaande duels de door corona gevelde Maarten Paes goed had vervangen.