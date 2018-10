Verdachte Belgische arbiter ’naïef, maar doodeerlijk’

Dat heeft zijn advocaat Didier De Quevy gezegd in Tongeren, waar Delferière dinsdag voor de raadkamer moet verschijnen.

,Hij is een man die misschien een beetje naïef is geweest, maar die toch doodeerlijk is. Hij heeft niet deelgenomen aan matchfixing”, aldus zijn advocaat, die toegeeft dat het ’niet slim’ was van zijn cliënt om een dergelijke gunst te aanvaarden bij de aankoop van een auto. „Maar het moet nog bewezen worden dat er een intentie was om een misdrijf te plegen”, aldus De Quevy.

Bekijk ook: Omstreden arbiters per direct geschorst

Delferière wordt verdacht van deelname een een criminele organisatie, het witwassen van geld en corruptie, evenals collega Bart Vertenten, de tweede scheidsrechter die is aangehouden. Het tweetal is door de Belgische voetbalbond geschorst en zal mogelijk nooit meer een wedstrijd mogen fluiten.