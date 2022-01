Van Gerwen-bedwinger Joe Cullen wint The Masters

Tennis

Roger Federer feliciteert Rafael Nadal: ’We grapten nog dat we beiden op krukken liepen’

Roger Federer heeft Rafael Nadal via Instagram gefeliciteerd met zijn 21e grandslamtitel. De Zwitser, die al enige tijd op 20 grandslamtitels staat, was er dit jaar niet bij in Melbourne. Op de Australian Open was Nadal in een zinderende finale Daniil Medvedev in vijf sets de baas.