Volleybalsters tegen sterk Servië in halve finale WK

Tijdens de niet cruciale allerlaatste poulewedstrijd van dit langgerekte WK werd al snel duidelijk dat Nederland en China vol voor de winst gingen. De coaches wisten dat hun speelsters drie dagen rust voor de boeg hebben, dus ze hoefden hun toppers niet te sparen. Beide coaches wilden ook liever Italië dan Servië tegenkomen in de halve finale.

In set nummer één ging de strijd lang gelijk op, maar na 20-20 plaatste Nederland met name door de aanvallende inbreng van Lonneke Sloetjes en Anne Buijs een knap tussensprintje (25-23). Maar de regerend olympisch kampioen sloeg genadeloos terug in set nummer twee. Daarbij ging aanvoerster Zu Ting, clubgenote van Sloetjes bij het Turkse Vakifbank, voorop in de strijd. Dit tot groot genoegen van een paar honderd Chinese toeschouwers, die voor wat leven in de brouwerij zorgden in de Nippon Gaishi Hall. Via 13-25 trok China de stand gelijk.

In de derde set ging het even beter met Oranje, maar vanaf 14-15 kon China ineens weer domineren. Jamie Morrison, de bondscoach van Nederland, wisselde veel, maar dat had bepaald niet het bedoelde effect: 18-25. Een soortgelijk verloop kende ook de vierde set. Oranje kon even aanhaken, maar China toonde simpelweg meer klasse en ook ‘breekijzer’ Celeste Plak kon het tij niet keren: 17-25.

Nederland reist morgen per train van Nagoya naar Yokohama voor de strijd om de medailles. Daar is donderdag nog een trainingsdag, ter voorbereiding op de confrontatie met Servië dat vorig jaar tijdens het EK tot twee keer toe sterk was voor Oranje.