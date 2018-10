Engelse bond klaagt Mourinho aan

De Engelse voetbalbond (FA) heeft hem aangeklaagd wegens beledigend, kwetsend en/of ongepast taalgebruik. De Portugese trainer kan tot vrijdag een weerwoord indienen. Daarna volgt de uitspraak. Indien hij schuldig wordt bevonden, zou hij volgens persbureau Reuters komende zaterdag al bij de topper tegen zijn vroegere club Chelsea op Stamford Bridge op de tribune moeten plaatsnemen.

Mourinho liet zich eerder deze maand kort na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United (3-2, na een achterstand tot aan de zeventigste minuut van 0-2) gaan voor een tv-camera. In het Portugees reageerde hij zich even flink af. Na bestudering van de tv-beelden besloot de FA hem in staat van beschuldiging te stellen.