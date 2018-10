Steven de Jongh ontslagen uit ziekenhuis

Trek-Segafredo, de wielerformatie waar hij ploegleider bij is, laat weten via Twitter dat hij vanmiddag het ziekenhuis mocht verlaten. Hij zal thuis gaan bijkomen van zijn val en verwondingen.

Volgens zijn ploeg heeft hij nog veel last van zijn hersenschudding en alles wat er is gebeurd. Wel is hij heel blij met alle steun die hij vanuit alle kanten heeft gekregen en wil dan ook iedereen bedanken.

De Jongh werd vanaf 10.30 uur maandagochtend vermist in de omgeving van het Spaanse La Ganga. Zoals vaker was de oud-renner er op uit getrokken met zijn racefiets voor een training. Aan de hand van zijn Strava-gegevens (Strava is een website en mobiele applicatie waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden via GPS, red) kon er een zoektocht worden ingesteld naar de plek waar hij voor het laatst een signaal had. Zo’n zeven uur later werd hij in een berm langs de kant van de weg gevonden.

Over de toedracht van het voorval wordt nog altijd onderzoek gedaan, al zijn er verschillende aanwijzingen dat hij is aangereden. Zelf kan De Jongh zich niets herinneren van wat er is gebeurd.