Rob Ehrens bondscoach springruiters Japan

18:36 uur De voormalige bondscoach van Nederlandse springruiters Rob Ehrens heeft een nieuwe functie. Per 1 januari 2023 gaat hij aan de slag als de bondscoach van Japan. „Ik vind het een mooie uitdaging.”

Exact een jaar nadat Ehrens op rigoreuze wijze de deur werd gewezen bij de KNHS, na een dienstverband van bijna 20 jaar, gaat hij opnieuw doen waar hij goed in is: coachen. Het niveau van de sport in het verre oosten is echter aanzienlijk lager dan in West-Europa. Ehrens: „Een beter land dan Nederland is er simpelweg niet, wij staan al jaren met stip bovenaan. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Het doel met Japan is kwalificatie voor Olympische Spelen in Parijs. Dat gaat nog een hele klus worden, maar dat vind ik juist leuk en ik geloof dat er genoeg potentie is.”

De nieuwe zet betekent niet dat de Limburger zijn biezen pakt. „De meeste topruiters wonen en trainen al enige tijd in Europa. Sommigen kunnen naar mijn stal komen en voor anderen reis ik naar Duitsland. Uiteraard moet ik af en toe wel naar Azië voor wedstrijden, maar het is goed te combineren met mijn bedrijf hier. Het begon toch weer te kriebelen om met een team te werken en naar concoursen te gaan. Ik ben nu nog jong, dus waarom niet? Ik hoop dat ik Japan een duwtje in de rug kan geven, in ieder geval op het gebied van teamspirit en management.”

Dammer Boomstra stopt als professional

18:35 uur Roel Boomstra stopt als professioneel dammer. De meervoudig wereldkampioen heeft dat in een verklaring laten weten. Hij zegt het komende jaar de overstap te maken naar een maatschappelijke carrière bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in zijn woonplaats Groningen. Boomstra veroverde in januari voor de derde keer de wereldtitel.

„Het heeft voor mij altijd als een voorrecht gevoeld om van mijn grootste passie mijn beroep te hebben kunnen maken”, licht Boomstra toe. „Toch heb ik, na ruim 15 jaar in de top, besloten om mijn professionele carrière aan het eind van dit jaar te beëindigen. Ik ben er trots op hoe deze loopbaan mij heeft gevormd als persoon en ik kijk met veel genoegen terug op de behaalde successen, waarbij ik vrijwel al mijn jongensdromen waar heb kunnen maken.”

Atalanta-verdediger Palomino gaat vrijuit in dopingzaak

18:11 uur Atalanta kan weer een beroep doen op José Luis Palomino. De Argentijnse verdediger van de Italiaanse voetbalclub is vrijgesproken van het gebruik van doping. Hij was sinds juli voorlopig geschorst, nadat hij bij een controle positief had getest op een anabole steroïde.

Palomino mocht zich vorige week verdedigen voor het Italiaanse antidopingagentschap. Deze instantie sprak hem vervolgens vrij. „Ik ben heel gelukkig. Ik had een groot vertrouwen in de uitspraak en nu denk ik er alleen maar aan dat ik weer kan voetballen.”

Het antidopingagentschap gaf geen toelichting op de uitspraak. De speler had aangegeven het verboden product per vergissing te hebben genomen. Bij Atalanta spelen ook de Nederlanders Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon.

Topscorer Werder Bremen Füllkrug mist duel tegen Bayern München

16:18 uur De topscorer van Werder Bremen, Niclas Füllkrug, is er dinsdag niet bij in het duel met koploper Bayern München in de Bundesliga. Hij kampt met rugproblemen, zo werd maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt door de coach van Werder Bremen Ole Werner.

Werner zei erbij dat een eventuele deelname van Füllkrug aan het WK niet in gevaar is door de kwetsuur.

Werder Bremen, de nummer zeven in de Duitse competitie, speelt dinsdagavond uit in München. Aanvaller Füllkrug scoorde dit seizoen al tien keer in dertien wedstrijden. Alleen Christopher Nkunku, de Franse speler van RB Leipzig, maakte dit seizoen meer goals: 11.

Füllkrug raakte zaterdag geblesseerd aan zijn rug tijdens de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Schalke 04. Maandag miste hij de training. Tot nu toe speelde Füllkrug nog niet voor het Duitse nationale team maar gezien zijn goede prestaties in de Duitse competitie geldt hij als mogelijke kandidaat voor het WK in Qatar. Zijn kansen namen toe toen bekend werd dat de Duitse spits Timo Werner niet naar het mondiale toernooi kan wegens een blessure aan zijn linkerenkel.

Voormalig waterpolobondscoach Van Galen verlaat zwembond KNZB

12.49 uur: Voormalig waterpolobondscoach Robin van Galen vertrekt bij de Nederlandse zwembond KNZB, waar hij vele jaren werkzaam was. „Na veel wikken en wegen sluit ik de waterpolodeur die me zoveel gebracht heeft”, meldt de 50-jarige Rotterdammer op Twitter.

„Soms voel je aan je intuïtie dat je wat anders wilt”, aldus Van Galen, die de Nederlandse waterpolosters in 2008 bij de Spelen van Beijing naar olympisch goud leidde. Hij noemt zijn beslissing „een koerswijziging.” In 2013 nam Van Galen de nationale mannenploeg onder zijn hoedde. Hij stopte ruim 3,5 jaar geleden als bondscoach en ging als commercieel directeur verder bij de zwembond. Van Galen was naar eigen zeggen 32 jaar actief als coach in de sport.

„Per 1 januari ga ik een nieuwe fase in waar ik erg veel zin in heb en naar uitkijk”, aldus Van Galen, die drie dagen per week les gaat geven op de Hogeschool Rotterdam als docent Finance en Marketing. Daarnaast gaat hij aan de slag als trainer/coach bij een consultancybedrijf. „Volg je droom!”, aldus de man die in 2008 op het Sportgala werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

Southampton ontslaat coach Hasenhüttl

11.43 uur: Southampton heeft trainer Ralph Hasenhüttl ontslagen. Dat maakte de nummer 18 van de Premier League maandagochtend bekend in een verklaring. De Engelse voetbalclub zegt dat dit „een geschikt moment is om iets te veranderen” wat betreft de leiding van het eerste elftal.

Southampton verloor zondag in eigen stadion met 4-1 van Newcastle United, de nummer 3 uit de Engelse competitie. De ploeg won dit seizoen pas drie competitiewedstrijden. Met 12 punten uit veertien wedstrijden houdt Southampton alleen Wolverhampton Wanderers en Nottingham Forest onder zich (beide 10 punten).

Hasenhüttl werd in december 2018 aangesteld bij Southampton. De ’Saints’ prijzen de 55-jarige Oostenrijker voor „zijn belangrijke bijdrage aan de club.”

Ook van assistent Richard Kitzbichler wordt afscheid genomen. Een andere assistent, Rubén Sellés, neemt tijdelijk de leiding over. De Spanjaard zit woensdag als coach op de bank als Southampton thuis speelt tegen Sheffield Wednesday voor de League Cup.

Brand in selectie GP Beekse Bergen

11.02 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft Lucinda Brand opgenomen in de selectie voor de eerste wereldbeker veldrijden op eigen bodem, de GP Beekse Bergen. De 33-jarige wereldkampioene van 2021 ontbrak afgelopen weekend nog bij het Europees kampioenschap vanwege een blessure.

Brand was tijdens het EK in Namen nog herstellende van een gebroken middenhandsbeentje. Ze liep de blessure ruim twee weken geleden op tijdens de verkenning van het parcours van de wereldbekercross in Tabor. De Nederlandse Fem van Empel veroverde zaterdag de Europese titel in Namen.

De Knegt neemt ook Corné van Kessel mee naar Hilvarenbeek. De 31-jarige veldrijder sloeg het EK over omdat hij nog niet fit was na een sleutelbeenbreuk.

„Ik hoop dat we Lucinda en Corné in Hilvarenbeek hun eerste stappen weer naar hun oude niveau kunnen zien zetten en verwacht dat we in beide wedstrijden voor de overwinning kunnen meestrijden”, verklaarde De Knegt.

De selectie bestaat in totaal uit 27 renners. De Knegt heeft veel beloften toegevoegd aan de eliteselecties, aangezien de jongeren zondag geen eigen wereldbekermanche hebben.