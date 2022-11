Sport kort: Brand klaar voor rentree bij wereldbeker veldrijden in Nederland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Southampton ontslaat coach Hasenhüttl

11.43 uur: Southampton heeft trainer Ralph Hasenhüttl ontslagen. Dat maakte de nummer 18 van de Premier League maandagochtend bekend in een verklaring. De Engelse voetbalclub zegt dat dit „een geschikt moment is om iets te veranderen” wat betreft de leiding van het eerste elftal.

Southampton verloor zondag in eigen stadion met 4-1 van Newcastle United, de nummer 3 uit de Engelse competitie. De ploeg won dit seizoen pas drie competitiewedstrijden. Met 12 punten uit veertien wedstrijden houdt Southampton alleen Wolverhampton Wanderers en Nottingham Forest onder zich (beide 10 punten).

Hasenhüttl werd in december 2018 aangesteld bij Southampton. De ’Saints’ prijzen de 55-jarige Oostenrijker voor „zijn belangrijke bijdrage aan de club.”

Ook van assistent Richard Kitzbichler wordt afscheid genomen. Een andere assistent, Rubén Sellés, neemt tijdelijk de leiding over. De Spanjaard zit woensdag als coach op de bank als Southampton thuis speelt tegen Sheffield Wednesday voor de League Cup.

Brand in selectie GP Beekse Bergen

11.02 uur: Bondscoach Gerben de Knegt heeft Lucinda Brand opgenomen in de selectie voor de eerste wereldbeker veldrijden op eigen bodem, de GP Beekse Bergen. De 33-jarige wereldkampioene van 2021 ontbrak afgelopen weekend nog bij het Europees kampioenschap vanwege een blessure.

Brand was tijdens het EK in Namen nog herstellende van een gebroken middenhandsbeentje. Ze liep de blessure ruim twee weken geleden op tijdens de verkenning van het parcours van de wereldbekercross in Tabor. De Nederlandse Fem van Empel veroverde zaterdag de Europese titel in Namen.

De Knegt neemt ook Corné van Kessel mee naar Hilvarenbeek. De 31-jarige veldrijder sloeg het EK over omdat hij nog niet fit was na een sleutelbeenbreuk.

„Ik hoop dat we Lucinda en Corné in Hilvarenbeek hun eerste stappen weer naar hun oude niveau kunnen zien zetten en verwacht dat we in beide wedstrijden voor de overwinning kunnen meestrijden”, verklaarde De Knegt.

De selectie bestaat in totaal uit 27 renners. De Knegt heeft veel beloften toegevoegd aan de eliteselecties, aangezien de jongeren zondag geen eigen wereldbekermanche hebben.