Magistrale comeback levert Van Gerwen titel op

Er moest een geweldige comeback van de Nederlander aan te pas komen voor het binnenslepen van zijn 33e titel op Euro Tour-niveau. Tegen de Engelsman kwam Van Gerwen met 1-4 in legs achter, maar toen vond de beste darter van de laatste tien jaar het welletjes. Cross veroverde in het vervolg nog maar één leg. Bijna drie jaar geleden won Van Gerwen voor het laatst een toernooi in het kader van de Euro Tour. Zijn enorme blijdschap was dan ook logisch.

In 2015 en 2018 toonde Van Gerwen zich eerder al de sterkste bij het toernooi in Duitsland. Toen versloeg de Nederlander respectievelijk Gary Anderson en James Wilson in de finale. Vijf jaar geleden verloor Van Gerwen de finale van Peter Wright.

Wright haakt af

Van Gerwen won op zondag eerst in de achtste finales van Martin Lukeman (6-4), en ging zich vervolgens voorbereiden op een clash met Wright. De wereldkampioen uit Schotland trok zich echter terug, waardoor de Nederlander en vrije doortoch kreeg naar de halve eindstrijd.

In die fase van het toernooi ging het tegen Dimitri Van den Bergh vervolgens bepaald niet soepel. Een 5-3 voorsprong voor Van Gerwen veranderde in een 6-5 achterstand. De Brabander kwam vervlolgens goed weg - zijn opponent miste meerdere wedstrijdpijlen - sleepte de zege uit het vuur.