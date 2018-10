Wolff: ’WK-titel Hamilton geen zekerheidje’

De Britse viervoudig wereldkampioen zit heel dicht bij zijn vijfde titel in de hoogste autosportklasse. Als Hamilton komende zondag de GP van VS wint en Sebastian Vettel wordt geen tweede, dan prolongeert hij zijn wereldtitel.

„Hij daagt het team ook uit om het niveau omhoog te krikken”, aldus Wolff. Toch denkt hij dat de titel geen zekerheid is. „De strijd is echt nog niet gestreden”, zegt hij tegen de BBC. „Het circuit is ons altijd goedgezind, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, zo gooide de Oostenrijker een cliché de wereld in.

Rood en zilver

Hij vervolgt: „We kunnen ons nog niet rijk rekenen en dat weet het team ook. Dus we gaan net als altijd keihard werken om tot een mooi resultaat te komen. Deze WK-strijd is opwindend geweest en kan niet wachten op het volgende hoofdstuk in de strijd tussen ’rood’ en ’zilver’. In de zomer hadden we niet de snelste auto, maar toch hebben we het naar onze hand weten te zetten.”

Toch wil Wolff benadrukken dat de twee teams dicht op elkaar zitten. „Ferrari heeft een sterke wagen en zij zullen totaan de laatste bocht in Abu Dhabi ons blijven uitdagen. Ze zijn een waardige opponent geweest de voorbije 17 races en daarom hebben weij geen enkele redenen om op onze lauweren te rusten.