AZ imponeert met aanstelling Michael Kinsbergen

De Alkmaarders zien in Kinsbergen de ideale man die hen kan helpen op weg naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Hij gaat zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling van het AFAS-stadion, dat sinds april 2017 volledig in handen van de club is. Verder wordt ook verwacht dat Kinsbergen gaat meehelpen aan een structureel hogere omzet bij AZ, dat de laatste jaren financieel enorme sprongen maakte.

Kinsbergen was tussen november 2012 en juni 2015 algemeen directeur van Ajax. Hij begint morgen aan zijn nieuwe klus. Daarbij rapporteert hij officieel aan algemeen directeur Robert Eenhoorn.

Sleutelrol

In de periode bij de Amsterdammers werden ze twee keer landskampioen en kwam de club er financieel uitzonderlijk goed voor te staan. De bestuurder uit Amsterdam speelde onder meer een sleutelrol in het binnenhalen van Ziggo als nieuwe hoofdsponsor. Verder zorgde hij ervoor dat ABN AMRO in een vernieuwde structuur ’Partner van de Toekomst’ werd én hij wist voormalig hoofdsponsor Aegon in een andere rol aan Ajax verbonden te houden.

„Een van mijn hoofddoelstellingen was de begroting van Ajax sluitend te krijgen en dan bedoel ik een begroting zonder Champions League-inkomsten”, zei Kinsbergen op zijn laatste werkdag in Amsterdam. „Dat we dit binnen drie jaar hebben kunnen bereiken, daar ben ik echt trots op. Zeker omdat we ook de investeringen in de jeugdopleiding hebben laten toenemen.”

Eerste keus

De bedoeling is dat Kinsbergen op lange termijn aan AZ verbonden blijft.

Eenhoorn benadrukt op de site van AZ dat Kinsbergen de eerste keus was. „Michael stond bovenaan ons lijstje. Wij waren dan ook blij dat hij ervoor open stond toen we hem polsten. Hij heeft met zijn achtergrond veel ervaring in huis, onder meer opgedaan in de voetbalwereld. Michael gaat ons met zijn expertise helpen om als club te kunnen blijven groeien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het realiseren van de ontwikkelingsplannen van het AFAS Stadion.”