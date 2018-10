Ronnie O’Sullivan: ’Het stinkt hier als de ’hel”

„Mijn grootste bezwaar is dat het er stinkt naar urine. Ik vind dat de snookerorganisatie meer geld moet uittrekken om naast betere accommodaties ook de aankleding van de speelzalen moet verbeteren. Het prijzengeld mag van mij wel iets omlaag om daar geld voor vrij temaken”, merkte de vijfvoudige wereldkampioen op.

Naast de urinestank heeft de 42-jarige titelverdediger nog meer problemen in Crawley. „ Het is zo’n slechte locatie, dat het je demotiveert om te spelen. Dit is ongeveer het slechtste dat ik ooit heb gezien”, aldus The Rocket. „Er is gewoon geen sfeer en als ik aan het oefenen ben struikel ik over draden rond de oefentafel. Er is geen beveiliging, je hebt mensen die links, rechts en in het midden om je heen rennen. Het is niet de schuld van de fans. World Snooker, de professionele organisatie achter alle grote toernooien, heeft duidelijk niet het budget om iets goeds neer te zetten. Ik vind dat ze in goede locaties moeten investeren. De spelers verdienen beter dan dit.”

Een woordvoerder van World Snooker gaf als reactie: „We zijn verrast om deze opmerkingen van Ronnie te horen, omdat hij geen formele klacht heeft ingediend. De feedback van de andere spelers was overwegend positief. De partners waarmee we samenwerken zijn het met ons eens dat K2 Crawley een uitstekende locatie is met zeer goede faciliteiten”, aldus World Snooker in Crawley.