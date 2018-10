Groninger Doan scoort voor Japan

Het was voor de twintigjarige middenvelder van FC Groningen zijn eerste treffer in Japanse dienst. PSV'er Gastón Pereiro was trefzeker voor Uruguay, maar hij kon daarmee zijn land niet aan de overwinning helpen.

De Japanners gingen in Saitama goed van start. Takumi Minamino opende in de 10e minuut de score. Ruim een kwartier later zorgde Pereiro voor de gelijkmaker, maar in de 36e minuut zette Yuya Osako de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Via Edinson Cavani werd het weer gelijk, maar twee minuten later maakte Doan er 3-2 van. Met zijn tweede doelpunt bezorgde Minamino de Japanners de zege. Via Jonathan Rodriguez deed Uruguay in de slotfase nog wel iets terug, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

Onder de nieuwe coach Hajime Moriyasu won Japan vrijdag ook al met 3-0 van Panama.