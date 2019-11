AZ maakt weer gehakt van FC Astana

De ploeg van trainer Arne Slot moest er even inkomen in Kazachstan, maar al snel dienden de eerste kansen zich aan. Zo had Myron Boadu in de 22e minuut al moeten scoren, maar de jonge aanvaller liet dat hier nog na. In de 29e minuut liet de 18-jarige spits van Jong Oranje dat zich niet nog een keer vertellen, want nu was het wel raak: 0-1.

AZ was voor rust nog genadig voor het opnieuw vrij onthutsend spelende FC Astana. Het gouden duo Stengs-Boadu had de score al kunnen verdubbelen.

Na de theepauze ging het AZ welhaast nog makkelijker af. Even gas geven was het devies, zo bleek ook toen Fredrik Midtsjø een simpele een-twee aanging, vervolgens mocht doorlopen en zo vrij kon aanleggen: 0-2. Boadu had in de 55e minuut de 0-3 moeten maken, maar miste een intikker. Hij had persoonlijker al de score veel hoger kunnen maken.

Dani de Wit en Myron Boadu hadden een makkelijke avond in Kazachstan. Ⓒ REUTERS

Maar een minuut later werd het wel alsnog 0-3. Boadu werd door Stengs weggestoken, de pass van de aanvaller was vervolgens weer perfect op de meegelopen Oussama Idrissi: 0-3.

Marco Bizot werd weer een minuut later even wakker geschoten. Een prachtige pegel richting de kruising werd evenzo fraai gestopt door de AZ-sluitpost. Eerst werd een vierde Alkmaarse treffer nog afgekeurd vanwege (onterecht) buitenspel, maar Pantelis Hatzidiakos knalde in de 76e minuut - bijna exact hetzelfde als tegen FC Twente - de bal vol in de bovenhoek. FC Astana prutste er steeds meer op los, want een minuut daarna mocht Idrissi na geklungel achterin alleen op doelman Nenad Eric af. Hij was niet zelfzuchtig en gaf het leder keurig mee aan Boadu: 0-5. Het bleef hierbij, al zal vooral Boadu zich flink achter zijn oren moeten krabben. Hij had er wel 4 a 5 kunnen maken, waarbij de kans voor open doel in de slotminuut de allergrootste was. Die knalde hij echter ongerijpelijk genoeg over.

AZ heeft na vier duels in de Europa League 8 punten verzameld en is in ieder geval voor even koploper in Groep L. Manchester United speelt om 21.00 uur op Old Trafford tegen Partizan Belgrado. Bij winst van de Engelsen gaan ze AZ weer voorbij en doen zowel de Alkmaarders als de Mancunians hele goede zaken voor het bereiken van de volgende ronde.