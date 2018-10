Van de Looi houdt vast aan elftal

Bondscoach Erwin van de Looi kan Carel Eiting niet opstellen door een blessure. Verder zijn het de verwachte elf. Michel Vlap speelt in plaats van Eiting.

Opvallend is, is dat Van de Looi vasthoudt aan enkele namen in de basis, die bij een volgend toernooi niet meer uit mogen komen voor Jong Oranje.

De mannen van Van de Looi wonnen vrijdag met 3-0 van deleeftijdsgenoten van Letland, maar dat was niet genoeg om zich te plaatsen voor het aankomende EK.