Seedorf blijft met Kameroen steken op 0-0

De toeschouwers in het Kamuzu-stadion kregen geen doelpunten te zien (0-0).

Vier dagen eerder won Kameroen in de eigen hoofdstad Yaoundé met 1-0 van Malawi, dankzij een doelpunt van aanvoerder Eric Maxim Choupo-Moting. Dat betekende de eerste zege van de ’Ontembare Leeuwen’ onder leiding van Seedorf en diens assistent Patrick Kluivert.

De oud-internationals van Oranje posteerden dinsdag Fabrice Ondoa onder de lat. De doelman van de Belgische club Oostende kreeg de voorkeur boven André Onana van Ajax. Kameroen is als organisator van de Afrika Cup in principe al geplaatst voor het eindtoernooi van volgend jaar, maar de Afrikaanse voetbalfederatie CAF twijfelt of Kameroen de organisatie wel aankan nu het deelnemersveld is uitgebreid van 16 naar 24 landen.

In dezelfde groep bleef Marokko, zonder de licht geblesseerde Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, steken op 2-2 tegen de Comoren. Met Karim El Ahmadi en de broers Nordin en Sofyan Amrabat in de ploeg gaven de Marokkanen in blessuretijd de winst uit handen. De 2-1 voor Marokko kwam op naam Nordin Amrabat, die het geluk had dat de keeper van de Comoren de bal zomaar tegen hem aan schoot.

Verdediger Wilfried Kanon van ADO Den Haag moest met Ivoorkust genoegen nemen met 0-0 bij de Centraal Afrikaanse Republiek. Goed voetballen was amper mogelijk op het dramatisch slechte grasveld, waar het spijkerharde tackles regende.

Madagaskar kwalificeerde zich als eerste land voor de eindronde. Met tien punten uit vier duels zijn de voetballers van het eiland verzekerd van hun eerste deelname aan de Afrika Cup.