Voetbalsters Ajax geloven in CL-stunt

De landskampioen treft in de achtste finales met Olympique Lyon de ploeg die de afgelopen drie seizoenen het Europese bekertoernooi won. Woensdag is het eerste duel, op het uitverkochte sportpark De Toekomst in Amsterdam.

,,We weten waar we ze pijn kunnen doen'', zegt trainer Benno Nihom. ,,Lyon heeft normaal nauwelijks weerstand, zij zijn gewend om heel veel de bal te hebben en aan te vallen. Ze zijn het niet gewend om in de problemen te komen als ze de bal verliezen. Wij zijn een team dat aan de bal meer kwaliteiten heeft dan Lyon gewend zal zijn. Dat biedt mogelijkheden. We moeten met lef spelen op de momenten dat het kan. Het wordt lastig, dat klopt, maar ik denk dat wij een resultaat kunnen halen.''

De return is over twee weken, op 31 oktober, in Frankrijk.